Les rumeurs sur une acceptation israélien d’un cessez-le-feu se font de plus en plus précises. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Défense se sont réunis pour examiner un plan proposé par l’Egypte quant à un arrêt des hostilités dès vendredi et proposeront leur décision au cabinet politico-sécuritaire.Lire la suite sur lphinfo.com