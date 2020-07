Le vote du prochain budget risque de provoquer la plus grave crise jusqu’à présent entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Défense Benny Gantz. Le premier – ainsi que le ministre des Finances Israël Katz – est déterminé a faire adopter une budget sur un an alors que le chef de Bleu-Blanc et son parti exigent un budget biennal.Lire la suite sur lphinfo.com