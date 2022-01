Dans l’objectif de lutter contre les destructions de sites historiques et archéologiques par l’Autorité Palestinienne et des trafiquants en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain, le ministère de Jérusalem et du Patrimoine a débloqué un budget de 10 millions de shekels pour la préservation et la restauration de ces sites.Lire la suite sur lphinfo.com