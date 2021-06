Brice Couturier, journaliste français, fervent soutien d’Israël

Brice Couturier, grand journaliste (L’Événement du jeudi, Marianne, Le Monde des débats, Le Point, Causeur…), producteur de radio et écrivain français, est cofondateur du magazine Globe, dont il a été le rédacteur en chef. Il fait également partie du comité de rédaction de la revue Le meilleur des mondes.

Depuis près de vingt ans, il intervient sur France Culture, en tant qu'animateur, chroniqueur et producteur. Ces derniers temps, on a pu le voir défendre Israël avec ferveur et courage sur différents plateaux et supports de presse.