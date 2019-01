Brexit: Des juifs britanniques ont trouvé la parade !

Arrière-petit-fils de juifs allemands assassinés pendant l’holocauste, le Britannique Simon Wallfisch a décidé de devenir allemand à cause du Brexit. Une fois par mois depuis plus d’un an et demi, ce musicien manifeste son opposition à la sortie de l’Union européenne devant le parlement britannique, à Londres. Mais au lieu d’agiter un drapeau européen ou une pancarte comme d’autres, c’est violoncelle en main, coiffé d’une perruque blanche à la Mozart, qu’il se fait entendre…….Détails……..