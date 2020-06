Brésil : un Juif nommé à la tête de la Cour suprême

Evénement historique au Brésil : un juge Juif a été élu président de la Cour suprême fédérale parmi les onze magistrats qui y siègent. Luiz Fuchs (67) est originaire de Roumanie. Ses grands-parents avaient fui le pays lors de la « 2e Guerre mondiale et s’étaient installés dans le pays sud-américain. Très ému et honoré, il a déclaré : « Je chercherai toujours à faire respecter les valeurs morales, républicaines et démocratiques. Que Dieu m’aide! »Lire la suite sur lphinfo.com