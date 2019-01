Brésil : le président Bolsonaro signe un décret en faveur des étudiants juifs

Le nouveau président brésilien, Jair Bolsonaro, fervent défenseur d’Israël et ami d’une grande partie de la communauté juive, a signé jeudi dernier une nouvelle loi autorisant les étudiants à ne pas se rendre aux examens et en cours pour des raisons religieuses.

Avec ce décret, qui entrera en vigueur dans deux mois, les étudiants juifs seront dispensés de cours et d’examens le chabat et les fêtes comme Pessah, Rosh HaChana et Yom Kippour.Lire la suite sur lemondejuif.info