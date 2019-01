Breaking: roquette tirée sur Israël

L’alerte Tseva Adom a retenti samedi soir dans les régions de Sedot Néguev et Shaar Hanéguev. Peu de temps après, Tsahal a confirmé qu’une roquette s’était abattue dans une zone inhabitée sans faire de dégâts.

Période électorale oblige, les réactions contre le gouvernement se sont fait entendre plus que d’habitude. L’ancien ministre de la Défense Avigdor Lieberman a déclaré: “Un gouvernement qui permet à Tseva Adom de devenir une habitude mérite un carton rouge”. Le député Haïm Yalin (Yesh Atid), habitant de la région frontalière a dit: “Rien n’a changé malgré les supplications du Premier ministres auprès du Hamas. Le terrorisme continue. Et cette semaine, 15 millions de dollars seront une nouvelle fois transférés au Hamas comme récompense pour ‘bonne conduite’! Heureusement que nous avons Tsahal car il n’y a plus de cabinet de sécurité depuis le 30 mars dernier”.Lire la suite sur lphinfo.com