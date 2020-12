Le député et ancien ministre Guidon Saar a fait savoir qu’il quitte le Likoud et qu’il crée un nouveau parti de droite. Il fera une déclaration à la presse après 20h00. En raison de ses mauvaises relations avec Binyamin Netanyahou, Guidon Saar en a conclu que son avenir au Likoud était bloqué et qu’il préfère sans doute se séparer du Likoud et créer sa propre formation.Lire la suite sur lphinfo.com