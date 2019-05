BREAKING: attentat au couteau à Jérusalem

Deux hommes, l’un dans la cinquantaine, le second âgé de 18 ans, ont été blessés vendredi matin par un terroriste en Vieille ville de Jérusalem. L’un d’eux est dans un état critique. Le terroriste est entré par la Porte de Damas et a frappé une première fois avec un couteau avant de s’enfuir. Dans sa fuite, il a poignardé une seconde personne qui se trouvait sur son chemin. Des policiers qui le poursuivaient ont réussi à l’abattre et l’éliminer. Les deux blessés ont été d’abord soignés sur place par des secouristes du Magen David Adom avant d’être transportés à l’hôpital Shaarei Tsedek. Le blessé grave est immédiatement entré en salle d’opération où les médecins tentent de le sauver.Lire la suite sur lphinfo.com