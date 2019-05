Boycott: l’Irlande propose la loi la plus anti-israélienne au monde

Un nouveau projet de loi anti-israélien est en attente d’approbation par le gouvernement irlandais. La loi proposée interdirait aux citoyens irlandais d’acheter des biens et des services à des citoyens israéliens dans ce qu’ils définissent comme des territoires occupés (Judée Samarie). Cela rendrait illégal l’achat d’une glace, d’une carte postale ou d’une bouteille d’eau dans la vieille ville de Jérusalem.

L’Irlande dérape ? Les citoyens irlandais Karen et Norman Ievers ainsi que leurs enfants, les jumeaux Natalie et Nathaniel se rendent souvent en Israël et seraient visés par la loi. «Nous avons acheté des glaces et de l’eau ici dans la vieille ville, près de la porte de Jaffa, et si ce projet de loi était adopté, ce que nous venons de faire serait illégal», a déclaré Karen à CBN News . « C’est une atteinte à nos libertés », a ajouté Norman. « J’espère juste que cela ne fera de mal à personne et que cela ne fera pas de mal à l’Irlande. »

Le projet de loi s’intitule « Contrôle de l’activité économique des territoires occupés ». En vertu de la loi, un citoyen irlandais pourrait être condamné à une amende supérieure à un quart de million de dollars et à une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement.

«La loi irlandaise proposée est la législation anti-israélienne la plus extrême proposée, à l’exception des pays de la ligue arabe», a déclaré le professeur Eugene Kontorovich. « Si vous venez dans la ville sainte et que vous achetez de l’eau bénite, si vous achetez un châle de prière juif ou des livres de religion et que vous les ramenez en Irlande : bang, c’est la prison. Et c’est d’autant plus ridicule qu’ ici, 90% des commerçants sont des arabes ».

L’Irlande promeut une loi discriminatoire par nature

«Ce qui est choquant avec cette loi, c’est qu’elle est clairement discriminatoire par nature. Alors, ils disent: ‘Nous considérons ce territoire comme étant occupé. Nous avons un problème avec les territoires occupés. Mais, mis à part le fait qu’il ne s’agit pas d’un territoire occupé au regard de la législation internationale, la loi ne s’applique à aucun autre peuple ni à aucun groupe autre que les Juifs vivant dans leur patrie biblique. ”

Une organisation juridique israélienne appelée International Legal Forum (ILF) sensibilise l’opinion à la loi irlandaise. «Nous avons décidé de les aider et de faire quelque chose à ce sujet et de faire en sorte que le monde comprenne à quel point cette situation est ridicule. » A déclaré la directrice de l’ILF, Yifa Segal.

«Nous aimons Israël. Nous sommes des sionistes chrétiens et nous soutenons le peuple juif et le peuple palestinien. Et nous pensons que ce projet de loi est injuste et que nous voulons que nos voix soient entendues », a-t-elle déclaré. Selon le professeur Kontorovich, les dirigeants irlandais pourraient hésiter à adopter le projet de loi.

«L’une des seules raisons pour lesquelles la loi n’a pas encore été adoptée tient au fait que le gouvernement irlandais s’inquiète des conséquences qu’elle aura pour les entreprises irlandaises actives aux États-Unis et bon nombre des grandes entreprises américaines opérant en Irlande, comme Apple. Parce que l’Amérique a des lois strictes contre le boycott d’Israël », a-t-il expliqué.

En attendant, les membres de la famille Ievers espèrent que leur prochaine visite à Jérusalem ne les conduira pas en prison.