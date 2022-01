Boycott : les actions d’Unilever en nette baisse !

Un rapport direct est constaté entre la décision de la direction de Ben & Jerry’s de son intention de ne plus vendre ses glaces en Judée-Samarie et l’évolution du cours de l’action Unilever dont dépend la compagnie glacière. Six mois après l’annonce spectaculaire des deux dirigeants de Ben & Jerry’s, l’action en bourse d’Unilever a perdu 20,7% de sa valeur, ce qui en terme de chiffre d’affaires représente une perte de 26 milliards de dollars.Lire la suite sur lphinfo.com