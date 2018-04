Boubakeur : le Manifeste contre l’antisémitisme est “injuste et délirant”!

Le “manifeste contre le nouvel antisémitisme” est un “procès injuste et délirant” fait aux Français musulmans et “à l’islam de France”, a fustigé lundi dans un communiqué le recteur de la Grande mosquée de Paris, Dalil Boubakeur.

“Le procès injuste et délirant d’antisémitisme fait aux citoyens français de confession musulmane et à l’islam de France à travers cette tribune présente le risque patent de dresser les communautés religieuses entre elles dans une hystérie qui défie la réalité sociale et politique”, a-t-il jugé Lire la suite sur jforum.fr