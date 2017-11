Booster le business France-Israël. Parlementaires français à la Knesset.

Aurore Bergé et Sylvain Maillard, deux parlementaires français, ont visité la Knesset le 29 et 30 Octobre 2017. Ils ont été accueillis entre autre, par le chef du groupe parlementaire Koulanou, le député Roy Folkman, et Elie Elalouf, député Koulanou et Président de la commission sociale de la Knesset.

C’est à l’initiative de l’association Elnet France, une association mondiale, très efficace dans le rapprochement stratégique avec Israël, que Arié Ben Semoun et Yossi Abrabanel, ont parrainés la visite de ces deux parlementaires. Les élus français ont effectué un véritable parcours de découverte politique du pays, afin de consolider les liens avec la « startup nation ».