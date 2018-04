Booking.com étend l’opération de recherche de Tel Aviv.

Le service de réservation d’hébergement de voyage en ligne Booking.com étend son centre de recherche et développement de Tel Aviv, a annoncé la compagnie.

La société prévoit d’embaucher plus de personnes pour son équipe locale, qui compte actuellement 25 personnes, et déménager en juillet dans les bureaux de la société de coworking Labs, à la tour Azrieli Sarona dans le centre de Tel-Aviv. À plus de 830 pieds (255 mètres) de hauteur, la tour de bureaux Azrieli Sarona est actuellement la tour la plus haute d’Israël et l’une des plus belles propriétés technologiques du pays. Les leasers incluent Amazon, Facebook, Magic Leap et Citibank. Lire la suite sur israelvalley.com