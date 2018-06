L’Etat d’Israël semble avoir entendu le cri des professionnels de santé olim, et notamment ceux des médecins. Alors qu’il y a an, une loi permettait aux étudiants en médecine et aux internes français de faire leur spécialité en Israël, une nouvelle avancée vient d’être actée. Désormais, les médecins de famille ne seront plus considérés […]Lire la suite sur lphinfo.com