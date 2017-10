Bonne nouvelle avant Kippour: accord signé entre les organisations des handicapés et le gouvernement pour augmenter les pensions d’invalidité

Après des mois de manifestations et de protestations qui ont paralysé routes et aéroport et au cours desquelles les handicapés se sont enchaînés à leur fauteuil et ont même menacé de s’immoler pour avoir droit à une pension d’invalidité décente, un accord a enfin été signé entre les organisations représentes des handicapés et les représentants du gouvernement pour augmenter les pensions d’invalidité de 250 000 personnes de 2.342 à 4 000 shekels par mois.

L’accord a été conclu après 12 heures de négociations ardues dans les bureaux du syndical national d’Israël (la Histadrout). Lors des négociations, ont participé six chefs d’organisations représentants les personnes handicapées, le président de la Histadrut, Avi Nissenkorn, le président de la coalition et député David Bitan, Ilan Gilon du Meretz et le Professeur Avi Simhon, un représentant du gouvernement. La Histadrout a déclaré que les accords conclus étaient conformes à la politique du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du ministre des Finances, Moshe Kahlon.