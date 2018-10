Bonjour, je voudrais une voiture (israélienne) pliable

Quand il roule, le City Transformer a tout d’une voiture normale et ressemble à la Smart. Mais quand on le gare, il suffit d’appuyer sur un bouton pour qu’il se plie à la taille d’une moto.

Dans les grandes villes qui manquent cruellement de places de parking, le City Transformer est l’alternative idéale et pratique au scooter.

„Le concept de la voiture classique est totalement dépassé dans les grandes agglomérations“ explique Uri Meridor, l’un des créateurs de City Transformer, dont le siège se trouve dans le kibboutz Kfar Netter, au mediaTimes of Israel, „une voiture pèse 1,5 tonne et une seule personne l’occupe. C’est tout bonnement absurde“.

Le pliage du City Transformer se fait au moyen d’une plateforme qui modifie la largeur du véhicule. Par ailleurs, la voiture ne pèse que 450 kg. Sa vitesse maximale est de 90 km/h. Elle peut être livrée équipée de deux ou de trois sièges et son prix de base est de 10 500 dollars (plus la batterie et les taxes). „Les villes ont besoin de nouveaux moyens de transport“ explique Meridor, „Notre modèle est une combinaison de voiture et de moto. Le seul moyen de ménager les infrastructures et l’environnement est d’utiliser des voitures plus petites“.

SOURCE: israel-suisse.org.il/