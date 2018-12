Bond incroyable! Croissance du nombre des étudiants des Yeshivot.

D’après une enquête réalisée par l’Institut israélien pour la Démocratie pour le quotidien Yedioth Aharonoth, le nombre des étudiants des Yeshivot et des Kollels aurait augmenté en Israël de 31,4 % depuis 2014. Ils seraient aujourd’hui 124 450.

Cette hausse survient après une période où, pour la première fois, en 2013, on avait enregistré une baisse des effectifs de près de 12,5 %. Mais en 2015, on a pu noter un bond en avant de 19% du nombre des étudiants, comme en 2012. Et au cours de ces deux dernières années, on a alors assisté à un nouvel accroissement.