Bobigny: Procès des accusés de la séquestration d’une famille juive

Ils sont accusés d’avoir violenté, volé et séquestré un couple de personnes âgées juives et leur fils en Seine-Saint-Denis en 2017 : neuf personnes comparaissent à partir de mardi.

Le 8 septembre 2017, peu avant 11 h 30, Mireille Pinto, 75 ans, appelle la police. En état de choc, elle explique que son mari Roger, 85 ans, personnage influent de la communauté juive, leur fils de 52 ans et elle-même viennent d’être séquestrés par trois hommes dans leur pavillon cossu de Livry-Gargan. Lire la suite sur jforum.fr