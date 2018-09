BNP Paribas. Opportunités d’investissement en Israël.

œ

Une analyse économique de BNP Paribas : « Israël est le pays qui investit le plus en recherche et développement dans le monde (4,8% du PIB). Le pays possède une main-d’uvre hautement qualifiée, notamment dans l’ingénierie et les hautes technologies. Avec un taux de chômage très faible (environ 4 %), une consommation privée forte et stable (55 % du PIB en 2017) et des salaires réels en progression, tout indique que la croissance sera encore au rendez-vous en 2018. Lire la suite sur israelvalley.com