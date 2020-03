Le fondateur et président de l’organisation Zaka lance un cri d’alarme face à l’indiscipline désinvolte et irresponsable des certains franges extrêmes du monde orthodoxe. Il a rappelé que l’immense majorité de cette population se range maintenant derrière les consignes du ministère de la Santé, mais que ces groupuscules mettent en danger leur entourage et profanent le Nom divin (‘Hilloul Hachem).Lire la suite sur lphinfo.com