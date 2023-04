Bluffant: Ofra Haza et Zohar Argov dans un nouveau duo pour les 75 ans d’Israël

Ofra Haza et Zohar Argov sont deux monuments de la chanson israélienne décédés jeunes. Elle à 42 ans, lui à 32 ans. Malgré leur jeune âge au moment de leur disparition, leur héritage culturel est important et a marqué toute une génération.

En 2023, les deux chanteurs sortent un nouveau duo, sur une chanson que ni l’un ni l’autre n’ont jamais connue. Cet exploit a été rendu possible par la société Session 42 en coopération avec Kan et l’utilisation de l’intelligence artificielle. On vous explique et ensuite écoutez, c’est bluffant.Lire la suite sur lphinfo.com