Bleu-Blanc: divisions ouvertes sur la question du « compromis Rivlin »

Plus la fin du délai imparti à Benny Gantz approche, plus la fébrilité se fait sentir au sein de la liste Bleu-Blanc malgré les sourires de façade. Pour la première fois, des divisions nettes et ouvertes se sont exprimées au sein de la liste. Lors de la séance hebdomadaire, les députés se sont scindés en deux groupes opposés à propos du compromis proposé par le président Rivline lors de la rencontre tripartite avec Binyamin Netanyahou et Benny Gantz.Lire la suite sur lphinfo.com