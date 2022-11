Blanchiment : Accord historique France Israël entre les services financiers

Les services de renseignement financier de France et d’Israël renforcent leur coopération bilatérale pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Des milliards d’euros valent bien un accord de coopération historique entre la France et Israël. Fruit d’une intense négociation de 10 mois, Tracfin, le service de renseignement financier de Bercy et son homologue israelien de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Israël Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority – IMPA) se sont alliés, ce lundi, pour lutter contre le haut du spectre de la grande criminalité économique et financière, dont les préjudices se comptent en plusieurs centaines de millions d’euros.

«C’est le premier accord technique signé avec Israël», commente sobrement le directeur de Tracfin, Guillaume Valette-Valla alors que la délinquance de haut vol explose depuis une dizaine d’années et laisse dans son sillage des milliers de victimes, autant des particuliers que de grandes entreprises ou administrations.

« Ce MoU (accord de coopération- Memorandum of Understanding) est une étape supplémentaire dans le renforcement de la coopération bilatérale entre nos deux pays. La lutte contre la criminalité financière est une priorité pour le Gouvernement français et cet accord renforcera pour les deux cellules de renseignement financier – mais aussi pour leurs partenaires nationaux – les capacités à entraver le blanchiment de capitaux et le terrorisme » a souligné Gabriel ATTAL, Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics.

Le Vice-premier ministre et ministre de la Justice, Gideon SA’AR, a relevé que « la coopération internationale est la pierre angulaire de [la] stratégie [israélienne] de lutte contre la criminalité financière et le financement du terrorisme. Le MoU entre l’IMPA et TRACFIN sera indéniablement un outil de renforcement de notre effort commun dans la lutte contre les criminels en Israël et en France. »