Blague sur les juifs, le manager de Laura Laune réagit

« Elles osent tout ». Dans un sujet consacré au renouveau de l’humour féminin, le JT de 20H France 2 diffusait vendredi 19 janvier un extrait du spectacle de Laura Laune. « Quel est le point commun entre les juifs et les baskets ? », demande-t-elle. Silence dans la salle. Réponse de la jeune humoriste belge : « On en trouve plus en 39 qu’en 45 ». On entend quelques rires, et de faibles protestations, avant de la retrouver, dans sa loge.