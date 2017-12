Lionel Messi, le footballeur du club de Barcelone et de l’équipe nationale d’Argentine, l’un des meilleurs joueurs de foot au monde a décidé d’investir dans une start-up israélienne, Sirin Labs. Une entreprise qui développe un téléphone qui permettra d’échanger et de stocker avec encore plus de sécurité des monnaies virtuelles comme le bitcoin. Lire la suite sur israelvalley.com