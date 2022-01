Birzeit: L’université palestinienne et son championnat sportif qui honore un meurtrier

Le championnat de basket-ball de l’Université de Birzeit porte le nom du terroriste emprisonné Marwan Barghouti.

Birzeit célèbre Marwan Barghouti, un terroriste palestinien emprisonné. Il a orchestré trois fusillades au cours desquelles 5 personnes ont été assassinées au cours de la campagne de terreur de 5 ans de l’Autorité palestinienne (2000-2005) – la deuxième Intifada. Après son emprisonnement, il a été élu au Parlement de l’Autorité Palestinienne. Enfin, Barghouti apparaît fréquemment dans les sondages palestiniens. Il est le plus populaire pour le poste de président de l’AP, si des élections devaient avoir lieu.

Par conséquent, il n’est donc pas surprenant que l’Université de Birzeit ait choisi de lui rendre hommage. Elle a donné son nom à un championnat de basket-ball. féminin. Le championnat a été organisé par le Club d’éducation sportive de l’Université de Birzeit. « Le but de cette initiative » était » semble-t-il, d’honorer le combattant Barghouti , l’un des leaders du mouvement étudiant de l’Université de Birzeit ». [ Al-Ayyam , 24 décembre 2021]

Cette université participe au programme européen Erasmus

Ainsi, lors du championnat, les élèves ont joué avec des maillots à l’effigie de Barghouti, ont reçu des médailles, des trophées et des plaques avec la photo du terroriste dessus. On pouvait y lire des textes appelant à la libération du « chef » Barghouti. En outre, l’épouse du terroriste Fadwa Barghouti était présente. Elle a félicité les vainqueurs et remit les trophées.

L’Université de Birzeit énumère parmi ses « relations extérieures » le programme d’échange d’étudiants Erasmus de l’UE, auquel Birzeit participe depuis 2015. De plus, l’université déclare qu’elle collabore avec de nombreux pays européens. En conclusion, est-ce que ces pays et l’UE accueilleraient favorablement et approuveraient la participation d’étudiants européens à un championnat en l’honneur d’un meurtrier terroriste ?

SOURCE: Palestinian Media Watch.