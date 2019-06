Après avoir nommé Amir Ohana au ministère de la Justice, provoquant une vive réaction de Betzalel Smotritch et d’autres personnalités sionistes-religieuses, Binyamin Netanyahou tente d’apaiser les choses.

Les émissaires du Premier ministre sont entrés en contact avec le rav Raphy Peretz et Betzalel Smotritch pour leur faire une proposition destinée à les convaincre d'entrer dans une future coalition. Une réunion a déjà eu lieu dans une « atmosphère positive » selon les participants, et une second rencontre qualifiée de « décisive » doit avoir lieu jeudi soir.