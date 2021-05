Binyamin Netanyahou répond à Naftali Benett

Le Premier ministre a fait une déclaration télévisée pour répondre à Naftali Benett qui s’était exprimé un peu plus tôt dans l’après-midi. Binyamin Netanyahou a évoqué le « gouvernement d’urgence nationale » expression qu’il a qualifiée de « couverture » pour désigner un gouvernement de gauche qui serait dangereux selon lui. Il a énuméré les principaux défis et les questions brûlantes qui attendent le pays et citant des exemples se demandait comment un tel gouvernement de gauche pourrait s’y mesurer.Lire la suite sur lphinfo.com