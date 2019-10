Binyamin Netanyahou propose la constitution d’un gouvernement d’urgence

Plus le temps passe et plus la situation politique se dévoile comme étant une lutte pour le pouvoir plus qu’un souci de l’intérêt national.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a adressé une lettre au président de la liste Bleu-Blanc Benny Gantz dans laquelle il propose les grandes lignes d’un gouvernement d’union et d’urgence qui serait chargé de traiter les questions les plus pressantes dans les domaines militaire, politique, économique et budgétaire. Lire la suite sur lphinfo.com