Bilal Hassani: « Dieudonné ? Je ne sais même pas qui il est… »

Après la polémique entourant d’anciens messages postés sur son compte Twitter, Bilal Hassani, le représentant français au Concours Eurovision 2019, s’est longuement expliqué dans une interview. La route jusqu’à Tel Aviv va être longue pour Bilal Hassani… et il le sait ! Représentant de la France au futur concours de l’Eurovision qui se déroulera en mai prochain en Israël, le chanteur de 19 ans est au coeur d’une polémique depuis ce week-end. Vendredi 1er février, plusieurs médias et internautes ont publié des tweets de l’artiste datant de 2014 dans lequel l’adolescent aurait donné son point de vue sur la guerre qui avait sévit entre la Bande de Gaza et Israël le même été. Alors âgé de 14 ans au moment des faits, Bilal Hassani aurait indiqué que « le crime contre l’humanité venait d’Israël ». Un tweet qui a été effacé de son compte depuis, mais qui avait déjà été mis en exergue par quelques sites Internet.