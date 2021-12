Bienvenue au musée des Juifs de Singapour

Le Musée des Juifs de Singapour est situé à l’intérieur du Centre Jacob Ballas et à côté de la synagogue Maghain Aboth. C’est la deuxième plus grande synagogue d’Asie et la plus ancienne d’Asie du Sud-Est.

Le musée met également en lumière des personnalités juives qui ont eu un impact sur l’histoire de Singapour. C’est notamment le cas de David Saul Marshall, le premier ministre en chef élu de Singapour.

D’autres figures sont mises en avant. Par exemple le chirurgien pionnier Yahya Cohen; l’ancien juge de la Cour suprême Joseph Grimberg. Gros plan également sur l’agent de change et philanthrope Jacob Ballas, une figure bien connue de la communauté juive de Singapour. On y découvre aussi l’ancien président de la Malaisie et de la Bourse de Singapour.

« Ils rappellent que la grandeur vient parfois d’un petit nombre », a déclaré Nash Benjamin, président du Jewish Welfare Board of Singapore, qui compte environ 300 membres.

Singapour, exception singulière

« La communauté juive de Singapour est la plus ancienne communauté juive d’Asie du Sud-Est. Une région qui a malheureusement été témoin de la disparition de diverses communautés juives. Aussi, elles laissent derrière elles des souvenirs de ce qui était », a-t-il ajouté. « Dans tout cela, Singapour est une exception singulière. Mais nous ne pouvons jamais tenir cela pour acquis.

Le ministre singapourien de la Loi et des Affaires intérieures, K. Shanmugam, était l’invité d’honneur de l’inauguration du musée le 2 décembre.

S’exprimant lors de l’événement, il a noté que les Juifs ont apporté « une énorme contribution » à Singapour au fil des ans. “Ils ont ajouté à la richesse de notre histoire et de notre société. Je suis très heureux que ce musée présente l’histoire pour les générations futures.”