Bientôt plus de voyages en Pologne pour les lycéens israéliens. En cause une nouvelle loi polonaise inquiétante…

Le directeur général du Mouvement des jeunes d’Ezra, a tout bonnement appelé à la fin des voyages éducatifs et historiques des lycéens israéliens en Pologne en raison de préoccupations concernant la sécurité des guides et des lycéens. Une décision qui s’avère regrettable tant ces voyages, qui semblent indispensables, sont souvent l’occasion pour les jeunes d’en apprendre un peu plus sur l’énormité de la tragédie, le sens de la responsabilité commune pour l’avenir, la nécessité d’un État juif.Lire la suite sur tel-avivre.com