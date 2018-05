Bientôt chabbat…dialogue sur la Haftara de la Parasha Beaaloteha

« A la rencontre du Tanach » grâce aux différentes Haftarots hebdomadaires. Avec Rony Akrich (historiosophe), David Sabbah (chroniqueur et réalisateur) et Nathalie Szerman (journaliste spécialiste du Moyen-Orient) au ‘Kikar Hamuzika’ à Jérusalem.

Haftara de la Parasha Beaaloteha. Après que les Perses prirent le pouvoir à Babylone sur la dynastie assyrienne qui avait détruit Jérusalem, le roi Cyrus permit aux Juifs de retourner dans leur pays car il souhaitait les voir reconstruire le Temple (v. -538).

Trois ‘montées’ vers Jérusalem, se sont faites à quelques années de distance. La première fut menée par Zeroubabel et le grand prêtre Yeoshoua, la deuxième par Sheshbatsar prince de Yéhouda. Quant à la troisième, elle fut menée par ‘Ezra (Esdras) sur l’ordre du roi de Perse et sera suivi par celle de Néhémie 60ans plus tard. Zéroubabel devait entreprendre la reconstruction du Temple de Jérusalem et la restauration de l’autel des holocaustes.

Le retour

De descendance davidique, il a été considéré comme le Messie attendu par les prophètes Hagaï et Zékharya (Zacharie). Plusieurs dizaines de milliers de descendants des exilés montèrent et s’établirent sur la Terre de leurs pères. Les livres de ‘Ezra et de Néhémie fournissent la « description de leur établissement dans le pays, de la reconstruction des remparts, des maisons et du Temple est criante de vérité » Cette haftara est également celle du shabbat de Hanouka.

Le prophète Zacharie pousse le peuple à reconstruire le Temple au moment du retour à Sion (vers -538). Sa vision, un chandelier entouré d’oliviers est devenu le symbole de l’Etat d’Israël.