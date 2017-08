Bien sûr que vous avez ma haine! Tout le monde pleure et les bourreaux se marrent

Attentat de Barcelone, Espagne. Tout le Monde pleure: Les victimes survivantes pleurent, la presse pleurent, les politiques pleurent, les imams pleurent, et les bourreaux se marrent.

Nous vivons une époque de pleureuses, de déni des mots justes; terrorisme. De déni des coupables : l’islam avec ses sourates meurtrières, véhiculée par des imams abrutissant de braves gens.

Ce ne sont pas des pleurs que j’attends de nos gouvernants. Ce ne sont pas des larmes que j’attends d’un imam. Non, ce n’est pas le pardon que j’attends d’un père qui a perdu son enfant écrasé à Barcelone!

J’attends qu’on me protège. Mes enfants, mes amis… et qu’à défaut de le faire, si on est trop veule, qu’on me permette légalement de me protéger. Nous en sommes là: à non-assistance à peuple en danger.

Nous flirtons avec la complicité criminelle; ils nous regardent et laissent leurs citoyens tomber comme des quilles, attentat après attentat! Car oui, il faut mettre les mots justes: en France ce sont des attentats.

Il faut arrêter les foutaises politiciennes: LE TERRORISME N’EST PAS UNE MALADIE .

Le terrorisme c’est ……

Nous vivons des actes qui visent à nous terroriser. Alors la thèse des déséquilibrés fait bien rire la psy que je suis. Déséquilibrés, nous le sommes tous à certains égard et alors? Nous vivons avec nos névroses, résilients ou pas, consultant un psy ou pas …mais semons-nous pour autant la terreur ?

Prenez la liste des noms des auteurs d’attentats des 2 dernières années! Tous ont des noms arabes. Tous sans 1 seule exception. Pourquoi? Parce que je suis raciste?

Mes meilleures amies sont musulmanes. J’ai passé plus de 15 ans dans un pays musulman. M’y suis faite crachée dessus parce que juive et j’ai toujours entendu ma « communauté » dire « chuuut…parle moins fort »

L’âge d’or des dhimmis

Ce sont les écrits qui posent problèmes et leur transmission. L’islam dans ses sourates contient des horreurs et ces horreurs sont transmises par des imams et une intelligentsia. Ce sont toujours des intellectuels qui ont véhiculé le fascisme auprès de foules, du grand public. Toujours.

Et on assiste là-encore au même phénomène. A cette Histoire qui bégaie.Elle bégaie et l’Europe s’agenouille. Nos gouvernants préfèrent regarder ailleurs

Jusqu’au jour prochain où un symbole tombera de façon dévastatrice, réveillant les consciences endormies et de nouveau, nous nous déverseront dans la rue.

Sommes-nous tous si anesthésiés? La mort est au bout pour tous et pour chacun d’entre nous. Nos enfants et nous. Depuis quand le fascisme s’est-il arrêté en chemin ?

Non-assistance à peuple en danger

Pourquoi les imams ne crient ils pas, ne dénoncent-ils pas ces actes immondes commis par leurs coreligionnaires ? Pourquoi le gouvernement travestit-il les mots justes et pourquoi là citoyens ne sont-ils pas en masse dans la rue comme après l’attentat chez Charlie Hebdo?

Par peur me dit-on. Par apathie me dit-on. Parce qu’on « n’y croit plus « … Possible .peut-être.

Ce que je sais factuellement, c’est qu’une frange de notre population nous a déclaré la guerre mais chuuut… Faut pas le dire! Je pense que nous sommes en guerre. Tous et chacun d’entre nous. Et qu’il y a non-assistance à peuple en danger.

Je pense que si nous sommes tous soumis et apathiques nous avons perdu sans même combattre! Je pense à mon grand-père, officier de la légion…et à mon père parti en 1950 en Israël, je pense qu’ils auraient honte… Une honte que je ne veux pas voir dans les yeux de mes enfants! Ce n’est pas Macron qui est en marche, c’est la soumission progressive!

Alors revenons aux fondamentaux, formez vos bataillons et ensemble faisons front. Arrêtons avec l’angélisme à 2 euros « vous n’aurez pas ma haine » même quand vous écrasez mon enfant…..

Bien sûr que vous avez ma haine! Bien sûr que j’ai peur que vous recommenciez !

Mais je ne suis pas un veau qui va se laisser mener à l’abattoir…je ne suis pas une femme qui se laissera mettre dans un wagon encore une fois… je suis forte de 6 millions d’âmes qui me hurlent d’où elles sont : Plus jamais VICTIMES!

Une mère et une psy furieuse de la systématisation de la mise en danger de la vie d’autrui