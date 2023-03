Biden veut la peau de Bibi à tout prix

Le gouvernement israélien actuel est-il vraiment au bord d’un tournant autoritaire ?

Non, bien sûr que non. Les manifestations de masse et la rhétorique exagérée de l’opposition intérieure israélienne, les avertissements de Joe Biden selon lesquels le programme de réforme du Premier ministre Benjamin Netanyahou réduira les droits des minorités, les annonces jubilatoires de l’ambassadeur américain sur son droit à s’immiscer dans la politique intérieure israélienne, les lettres groupées de 50 anciens commandos et de 75 économistes qui s’opposent tous à la réforme judiciaire, le financement de groupes palestiniens ayant des liens avec le terrorisme, le harcèlement public de l’épouse de Netanyahou : Ce sont là quelques-uns des détails d’un plan unique. Le fait que ce plan soit conçu à Washington, D.C., donne du courage et une direction aux manifestants qui réalisent leurs fantasmes de révolution colorée sur le terrain à Tel Aviv. Et c’est la preuve que Bibi est dans le collimateur de Washington, car le changement de régime est arrivé en Israël.Lire la suite sur jforum.fr