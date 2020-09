Bibi en vacances à Safed (Vidéo)

Le Premier ministre israélien a publié une vidéo sur sa page Facebook. On le voit s’inscrivant avec son épouse dans le lobby de l’hôtel à Safed. Puis il converse avec le directeur de l’hôtel. La vidéo est accompagnée du texte suivant :

Sarah et moi nous sommes rendus à l’hôtel Ruth à Tsfat (Safed). C’est un endroit merveilleux. Nous y avions passé un week-end il y a trente ans tous les deux! Je me suis entretenu avec l’équipe en charge de l’hôtel et j’ai pu constaté qu’ils avaient adopté toutes les consignes de sécurité et d’hygiène pour éviter la propagation du virus.Continuez à voyager et à profiter de notre pays!