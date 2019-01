Betzalel Smotritch vainqueur de la primaire au parti Ihoud HaLeoumi-Tekouma!

Les bureaux de vote avaient ouvert à 18h à l’hôtel Crowne Plaza à Jérusalem pour désigner le prochain président du parti Ihoud Haleoumi-Tekouma. S’affrontaient le sortant, Ouri Ariel et son challenger Betzalel Smotritch. Les 129 membres du comité central ont fait leur choix: Betzalel Smotritch l’a largement emporté avec 83 voix contre 40 à Ouri Ariel et six bulletins nuls. Comme il l’avait annoncé il y a quelques semaines, Ouri Ariel va probablement quitter la vie politique après dix-huit ans de présence à la Knesset.

Betzalel Smotritch, député particulièrement actif et aux idées bien tranchées ne se contentera peut-être pas uniquement de la présidence du parti Ihoud Haleoumi-Tekouma. Il pourrait profiter du grand flottement qui règne actuellement au sein du parti Habayit Hayehoudi pour en briguer la tête lors des prochaines négociations d’union pour les élections ou en tout cas pour obtenir des gains politiques.Lire la suite sur lphinfo.com