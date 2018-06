Bethléem : Un musulman dégaine son couteau et poignarde le curé

La bonne entente entre chrétiens et musulmans à Bethléem est devenue un mythe depuis fort longtemps. La vidéo ci-dessous en est une illustration.

La scène se déroule le 1er juin, devant une église de la ville contrôlée par l’Autorité palestinienne. Alors que des fidèles entrent par le portail, les caméras de sécurité captent une toute autre scène. Le curé sermonne des palestiniens qui harcèlent les jeunes femmes qui se rendent à l’église. Les fauteurs de trouble ne semblent pas gênés le moins du monde. Non seulement ils ne quittent pas les lieux, mais ils tiennent tête à l’homme de foi.

Ce dernier se croyait protégé par le portail. Il n’en est rien. L’un des deux harceleurs sort un couteau et poignarde le curé avant de prendre la fuite. Il sera légèrement blessé. La police de l’Autorité palestinienne n’a pas encore mis la main sur les deux hommes.

La fuite des Chrétiens

Bethléem, ainsi que les villages voisins de Beit Sahour et Beit Jala, étaient à 86 % chrétiens en 1950. Mais en 2016, la population chrétienne ne représente plus que 12 % des habitants, selon la maire de Bethléem, Vera Baboun. Cette tendance se retrouve dans tous les territoires administrés par l’Autorité palestinienne. Dans les années 1970, les chrétiens représentaient 5 % de la population. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 2 %.

La situation des chrétiens est encore plus précaire dans la bande de Gaza. En 2006, un avant que le groupe terroriste du Hamas ne prenne le pouvoir au Fatah, plus modéré, 5 000 chrétiens vivaient dans la bande. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 1 100, selon Samir Qumsieh, chercheur spécialiste des sujets chrétiens.

La population chrétienne d’Israël suit cependant une courbe inverse gagnant 5 000 membres ces 20 dernières années. Israël demeure le seul pays de la région où la population chrétienne a augmenté.