Bereshit a atteint la lune mais a échoué à l’alunissage…

Si proche du but, le petit vaisseau israelien s’est kraché hier avant d’atteindre le sol de la Lune à une altitude d’environ 5 kilomètre après un voyage de six semaines dans l’espace. Un alunissage sans encombre aurait fait de l’État juif l’un des quatre pays au monde à réussir mais un moteur est tombé en panne et Bereshit s’est écrasé sur la surface de la lune alors que le contrôle de la mission perdait le contact radio avec le vaisseau spatial. On réussira la prochaine fois…