Benyamin Nétanyahou et l’embarrassante histoire de la pièce de 2000 ans….

L’histoire, d’abord rapportée par plusieurs médias israéliens avant d’arriver sur d’autres sites étrangers, s’est révélée complètement fausse. Mais elle s’est quand même retrouvée sur le mur Facebook du premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, qui a dû précipitamment l’enlever et essuyer des accusations de l’avoir l’instrumentalisée pour en tirer des avantages politiques……Détails……..

Au centre de la confusion, une pièce de monnaie retrouvée par une petite fille. Hallel Halevy, 8 ans, habitant Halamish, au nord de Ramallah (Judée-Samarie).

En amenant sa petite sœur à l’école, elle découvre, dans la rue, une pièce.

La voyant, son père tente de la faire authentifier, d’autant qu’en plus d’avoir l’air ancien, elle a été ramassée près d’un site archéologique vieux de 2 000 ans.

Le début du processus d’authentification est assez informel puisque c’est un voisin, professeur spécialiste de l’histoire ancienne de Jérusalem, qui est mis à contribution.

En se fondant sur la typographie des mots gravés sur la pièce et son poids, il conclut qu’il pourrait s’agir d’un demi-sheckel datant de la première guerre judéo-romaine (66 ap. J.-C. et 73 ap. J.-C), et donc vieux de près de 2 000 ans. Le professeur est cité dans un article d’Israel National News, qui sera largement repris