Benny Gantz: « Nous devons tirer les leçons du retrait de Gaza et les appliquer ailleurs »

L’ancien chef d’état-major, Benny Gantz, devenu président du Parti ‘Hossen LeIsraël « la résilience israélienne », a accordé une première interview au quotidien israélien, Yediot Ahronot. Dans un long entretien publié ce mercredi matin, Benny Gantz se confie franchement et ouvertement à Shlomo Artzi et à Hanoch Daum sur sa politique, ses choix au sein de Tsahal et sur ce qu’il envisage pour l’avenir du pays. Sur le plan du désengagement de Gaza de 2005, il a expliqué au Yediot Ahronot qu’Israël devrait en tirer les leçons et l’appliquer à d’autres régions…Lire la suite sur tel-avivre.com