Benny Gantz fait voeu de former un gouvernement sans Benyamin Netanyahu

Le dirigeant d’opposition israélien Benny Gantz a fait voeu mercredi de former un gouvernement de coalition sans Benyamin Netanyahu, Premier ministre d’Israël depuis longtemps. M. Gantz, qui dirige le parti centriste Bleu et blanc, a tenu ces propos lors d’un rassemblement de campagne dans un centre de conférence près de Tel Aviv, deux semaines avant la troisième élection en un an en Israël, une situation sans précédent dans l’Etat hébreu……..Détails……..Lire la suite sur koide9enisrael