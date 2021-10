Benny Gantz en a gros…

De nombreux signes indiquent depuis un moment que le ministre de la Défense ne sent sent pas à l’aise dans le gouvernement Benett-Lapid. Benny Gantz a le sentiment d’être mis à l’écart et de ne pas jouir du respect qui lui est dû. Ses proches avaient notamment fait courir le bruit qu’il n’avait pas du tout apprécié le fait que le Premier ministre Naftali Benett ne le mette pas au courant de son intention de parler de l’opération du Mossad à la Knesset.Lire la suite sur lphinfo.com