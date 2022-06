Depuis l’annonce de la dissolution de la Knesset, les questions sur l’avenir politique de Naftali Bennett se multiplie. Sa popularité est au plus bas et il y a peu de chances qu’il intègre une liste en tant que numéro 2 ou 3. Le retrait de la vie politique semble l’option la plus probable, et celle qu’il aurait énoncé plus d’une fois auprès de ses proches collaborateurs. Lire la suite sur lphinfo.com