Bennett ou l’arnaque du siècle. Par Nili Naouri

Ainsi donc Bennett, qui s’était engagé par écrit à ne pas siéger avec Lapid dans quelque constellation que ce soit (inclue une rotation), qui avait déclaré qu’il ne siégerait pas avec l’extrême gauche Meretz ou avec les partis arabes, qu’en dessous de 10 mandats il ne pourrait pas exiger le poste de 1er ministre, qui durant la guerre contre Gaza avait annoncé que la « coalition du changement » n’était plus à l’ordre du jour, a de nouveau fait volte face.

Bennett qui à l’instar de Saar, déclarait vouloir former un gouvernement plus à droite que Netanyahou, qui n’a obtenu que 7 mandats (6 aujourd’hui car désavoué par le député Shikli), qui a reçu de Netanyahou toutes les propositions possibles ( rotation à deux, rotation à trois avec Saar, intégration de Yamina au likoud durant deux mandats – tentant pour un parti qui ne passera plus le seuil d’éligibilité aux prochaines élections …) a finalement décidé de se joindre à une coalition de gauche, d’extrême gauche, d’anti religieux et d’arabes islamistes.

D’après lui, il suffit de mettre sur pause l’idéologie de chaque parti et de travailler ensemble … a-t-il oublié que pratiquement chaque décision dans ce Pays est décisive et a des conséquences critiques ?

Que fera t il face à l’Iran avec un Lapid qui était pour les accords de Vienne ?

Que fera t il avec un Nitzan Horowitz de Meretz qui comprend la décision de la cour pénale internationale de juger les soldats de Tsahal pour crime de guerre ?

Que fera t il avec un Mansour Abbas qui a demandé d’arrêter les arrestations contre les pogromistes arabes ?

Que fera t il avec une Merav Mihaeli de Avoda qui conseille de ne pas envoyer nos fils à l’armée ?

Les électeurs ont été trompés

Bennett a tout simplement trompé ses électeurs et volé leur voix de Droite en les faisant passer à Gauche de la Gauche !

Cette coalition ne sera pas une union nationale mais une coalition dont le seul ciment est la haine contre Netanyahou, très certainement renforcé par des dossiers préparés contre les réfractaires par le système juridique dictatorial d’extrême gauche en place qui finalise ainsi son Putsch.

Il reste encore très peu de temps pour que Bennett et Saar reviennent à la raison, ou pour que certains de leur parti respectif ait un minimum de conscience et rejoignent le camp national. Il suffit d’une voix pour que cette coalition du suicide ne voit pas le jour.

Sinon nous assisterons à l’arnaque du siècle où l’ego personnel de certains politicards va mettre en danger la sécurité et le destin de l’Etat d’Israel.

A D… ne plaise …

Me Nili Naouri – coordinatrice Israël Is Forever