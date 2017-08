Benjamin Netanyahou se rendra-t-il en Amérique latine pour une visite historique ?

Le chef de l’exécutif israélien pourrait se rendre en Argentine et au Mexique avant son allocution devant l’Assemblée générale de l’ONU. Il s’agirait de la première visite officielle d’un Premier ministre israélien en exercice dans la région…..Détails…….





Un voyage qui pourrait marquer l’histoire. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou projetterait de visiter dès septembre deux pays d’Amérique latine : l’Argentine et le Mexique, selon les informations du journal israélien, Jerusalem Post.

Ce serait une première pour le chef du gouvernement israélien, de même que pour un Premier ministre israélien en exercice.

Cette possible visite, prévue pour mi-septembre, n’est pas encore officielle mais selon une source diplomatique, citée par le journal israélien, elle représenterait une «amélioration historique et significative», des relations entre Israël et les pays d’Amérique latine.