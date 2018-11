Ces jours-ci, l’air en Israël était lourd de menaces. Menaces politiques au sein de la coalition parlementaire et menaces de mort de la part du Hamas. Tout semblait s’effondrer brusquement, crouler sous le poids des événements en cascade : la guerre dans la bande de Gaza, la démission scandaleuse et honteuse de Liberman et les cris de victoire du Hamas, le chantage de Bennett et la chute du gouvernement…