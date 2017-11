Bellator 188 à Tel-Aviv: Netanyahou se met à la boxe MMA

Israël a déployé le tapis de bienvenue pour l’événement Bellator 188 de cette semaine. Le Premier ministre a reçu les stars.

C’est pour ce jeudi ! Le Bellator 188,est le deuxième combat de boxe-MMA majeur à se dérouler au sein de l’Etat juif. Deux boxeurs israéliens célèbres se trouvent en haut de la carte. Lahat en tête d’affiche et Gozali qui prendra part à un événement secondaire. Avant l’événement qui ce déroule ce jeudi soir au Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré des stars du Bellator.

Netanyahou se lance

Binyamin Netanyahou s’est essayé au combat, sans pour autant tomber le costume. Commentant cette rencontre sur sa page Facebook, il a écrit: « Les champions de MMA sont venus me rendre visite aujourd’hui dans mon bureau à Jérusalem. Je me bats tous les jours et quand il le faut même sans gants, mais il est toujours bon d’apprendre de nouveaux exercices ! »

Les arts martiaux mixtes ou mixed martial arts (MMA), (et anciennement combat libre ou free-fight), sont un sport de combat complet. Associant pugilat et lutte au corps à corps. Les deux combattants peuvent utiliser de nombreuses techniques. Selon les fédérations, sont autorisées les techniques de percussion telles que coups de pied, de poing, de genou et de coude. Egalement admises, les techniques de projections et de soumission (grappling). Quelquefois des techniques particulières de percussion au sol sont autorisées.